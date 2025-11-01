Il tecnico nerazzurro commenta con soddisfazione la quarta vittoria consecutiva dei suoi ragazzi ed elogia il suo capitano

Fabio Alampi Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 15:46)

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato il successo per 4-0 contro il Frosinone: "Quarta vittoria consecutiva contando la Youth League, credo che i ragazzi stiano meritando per tutto il lavoro fatto in precedenza. Questo è il risultato più grande, loro continuano a lavorare forte durante la settimana, anche quando non riuscivamo a vincere ero molto tranquillo e sereno perchè alla fine conosco i miei ragazzi, so quello che mi danno e di questo ne sono orgoglioso. Complimenti a loro per la partita e per la prestazione".

"Cerpelletti? Sono di parte. È un giocatore straordinario, ha una lettura incredibile, è irrinunciabile, non si può pensare di giocare senza di lui perchè è favoloso sotto l'aspetto tecnico, della corsa, dell'impegno. Farlo giocare da play o da mezz'ala cambia poco. Poi quando tira fuori giocate come questa di oggi diventa uno spettacolo assoluto, è proprio bello da vedere. Sono contento per lui, sa quanto ci tengo a lui, sa che non deve mollare nulla: deve essere concentrato e continuare a crescere, perchè lui ha un obiettivo".

"Ai ragazzi all'intervallo ho detto di avere più coraggio, più personalità, di essere sereni e di non aver paura di sbagliare. Un allenatore quando conosce i suoi ragazzi e vede come lavorano, come si pongono durante gli allenamenti, deve solo dare maggiori certezze e fiducia. Sono entrati nel secondo tempo molto più rilassati e la partita l'hanno fatta meglio, dominata e meritata. Il Frosinone? Buona squadra, affiatata, aveva iniziato il campionato alla grande. Non ho mai pensato che fosse una partita facile, quando qualcuno gioca contro l'Inter pensa sempre a batterla".