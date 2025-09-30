Il tecnico dell'Inter Primavera commenta così ai nostri microfoni il pareggio per 2-2 contro lo Slavia Praga

Fabio Alampi Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 18:49)

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il pareggio per 2-2 contro lo Slavia Praga: "La squadra contro la Juventus non aveva fatto una brutta prestazione, abbiamo pagato gli errori e gli episodi che ci sono andati contro. In questo momento non possiamo sbagliare mezza cosa che si rivolta subito in negativo e prendiamo gol. Dobbiamo fare in modo di riportare gli episodi in maniera positiva. In campo europeo, contro squadre abituate ad alzare ritmo e intensità, se non parti alla pari da questo punto di vista diventa difficile. Il primo tempo forse siamo stati sottotono, ma credo che abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, i ragazzi hanno ripreso la partita. Peccato per il finale, gli episodi in questo momento li paghiamo tutti".

"Conosco questa squadra veramente bene, conosco i ragazzi che abbiamo. Abbiamo solo bisogno di recuperare tanti giocatori a livello fisico e mentale, soprattutto quelli davanti: abbiamo 4 esterni forti, importanti per il nostro 4-3-3. Quando troveremo la forma di quei giocatori che stanno crescendo come Venturini, Lavelli o Zarate, che arrivano da infortuni o poco minutaggio, secondo me ci daranno una mano importante per vincere le partite".

"Zouin? Viene da un infortunio di più di un mese, aveva bisogno di recuperare. Ha fatto mezz'ora con la Juve, oggi 65-70 minuti ad alto livello, è stato quello che ha creato più problemi agli avversari. Quando lui ed El Mahboubi stanno bene chiaramente ti cambia il mondo. Aspettiamo anche Romano e Pinotti. Abbiamo qualità davanti, quando arriveremo al giusto livello ci divertiremo".