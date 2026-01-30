Il tecnico dell'Inter Primavera commenta ai nostri microfoni il successo per 2-1 ottenuto contro la Cremonese

Fabio Alampi Redattore 30 gennaio - 20:55

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908 il successo per 2-1 contro la Cremonese: "Quello che andavo a cercare oggi era la prestazione, in base a quella poi arrivano anche i risultati. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, dominio assoluto della palla e dell'avversario, facendo due gol e meritando la vittoria. Nel secondo abbiamo sofferto un pochino, ma la squadra ha lottato, lo spirito è quello giusto e la vittoria dà morale. Ora spostiamo l'attenzione alla partita di Youth League di mercoledì che è importantissima: questa prestazione e questo risultato ci fa arrivare in ottime condizioni mentali per giocare questa partita meravigliosa, una grande esperienza per tutti noi, davanti a 40mila persone".

"Non siamo ossessionati dalla vittoria, insisto tanto sulla crescita individuale e collettiva. Quando giochiamo bene i risultati arrivano. Magari sbagliamo qualche gol, come abbiamo fatto oggi nel secondo tempo, ma mi interessa vedere la squadra con i principi di gioco che ha dimostrato di avere per tantissimo tempo. Sono contento, mi fa vedere le cose in modo ancor più positivo. Il Colonia? C'è poco da preparare. La squadra dovrà avere personalità e coraggio, dobbiamo arrivare carichi, concentrati, sicuri di quello che possiamo dare. Siamo una squadra che sa giocare a calcio, dobbiamo dimostrarlo".

"Garonetti? Un giocatore fondamentale per noi ma anche per l'U23, importantissimo fargli ritrovare la condizione e soprattutto la tranquillità mentale: è ricaduto due volte nello stesso infortunio. Abbiamo fatto un programma con lui, stiamo viaggiando alla grande sotto questo aspetto e ora ce lo portiamo in Youth League, vediamo come utilizzarlo. Sicuramente un recupero importantissimo. Quanto a Williamson, per me è un giocatore meraviglioso, mi piace tantissimo. Ci dà una buonissima alternativa a sinistra, Marello è uno di quelli che ha giocato di più proprio perchè Williamson si era infortunato. Siamo contenti, andiamo avanti così: sono soddisfatto. Sono già con la testa a mercoledì".