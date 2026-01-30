Taho 6
I nerazzurri di Carbone tornano a vincere dopo tre partite: Iddrissou timbra il cartellino, Nenna è un muro
Può poco sul gol della Cremonese, per il resto non si sporca neanche i guanti.
Ballo 7
Mette a referto due assist, spinge con costanza e qualità sulla destra e nella ripresa è solido in fase difensiva.
Breda 6
La Cremonese combina poco nel primo tempo, se la cava senza troppi problemi. (60' Garonetti)
Nenna 7
Dopo un primo tempo da semi spettatore, sale in cattedra nella ripresa, chiudendo ogni varco e non sbagliando neanche un intervento.
Marello 6
Si limita a presidiare la fascia sinistra. (60' Williamson)
