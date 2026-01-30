fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Inter-Cremonese: El Mahboubi imprendibile, bentornato Garonetti!

I nerazzurri di Carbone tornano a vincere dopo tre partite: Iddrissou timbra il cartellino, Nenna è un muro
Taho 6

Può poco sul gol della Cremonese, per il resto non si sporca neanche i guanti.

Ballo 7

Mette a referto due assist, spinge con costanza e qualità sulla destra e nella ripresa è solido in fase difensiva.

Breda 6

La Cremonese combina poco nel primo tempo, se la cava senza troppi problemi. (60' Garonetti)

Nenna 7

Dopo un primo tempo da semi spettatore, sale in cattedra nella ripresa, chiudendo ogni varco e non sbagliando neanche un intervento.

Marello 6

Si limita a presidiare la fascia sinistra. (60' Williamson)

