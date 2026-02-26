FC Inter 1908
Inter Primavera, Carbone: “Questi siamo noi. E adesso testa al campionato”

Il tecnico nerazzurro elogia la prestazione dei suoi ragazzi dopo la vittoria in Youth League contro il Betis
Fabio Alampi Redattore 

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, con un post pubblicato su Instagram ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi dopo l'incredibile vittoria per 5-3 in Youth League contro il Betis, che è valsa la qualificazione per i quarti di finale: "Questi siamo noi. Questa è l'Inter. E adesso testa al campionato, con lo stesso spirito e determinazione. Forza Inter".

