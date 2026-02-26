Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, con un post pubblicato su Instagram ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi dopo l'incredibile vittoria per 5-3 in Youth League contro il Betis, che è valsa la qualificazione per i quarti di finale: "Questi siamo noi. Questa è l'Inter. E adesso testa al campionato, con lo stesso spirito e determinazione. Forza Inter".