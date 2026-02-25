Sarà il Benfica il prossimo avversario dell'Inter nei quarti di finale di Youth League: i portoghesi hanno travolto l'AZ Alkmaar con il punteggio di 6-2, guadagnando così il pass per la sfida contro i nerazzurri (che nella giornata di ieri hanno eliminato gli spagnoli del Betis al termine di un match incredibile, terminato 5-3).