Youth League, l’Inter affronterà il Benfica: il tabellone dei quarti di finale

La Primavera nerazzurra di Carbone, dopo aver eliminato il Betis, se la vedrà con la formazione portoghese
Sarà il Benfica il prossimo avversario dell'Inter nei quarti di finale di Youth League: i portoghesi hanno travolto l'AZ Alkmaar con il punteggio di 6-2, guadagnando così il pass per la sfida contro i nerazzurri (che nella giornata di ieri hanno eliminato gli spagnoli del Betis al termine di un match incredibile, terminato 5-3).

I risultati degli ottavi di finale:

—  

Inter-Betis 5-3

Entracht Francoforte-Sporting Lisbona 0-1

PSG-HJK 6-1

Atletico Madrid-Maccabi Haifa 6-4 dcr

Benfica-AZ Alkmaar 6-2

Real Madrid-Chelsea 1-0

Villarreal-Legia Varsavia 2-1

Zilina-Cub Brugge 0-1

Il quadro completo dei quarti di finale:

—  

Inter-Benfica

Atletico Madrid-Club Brugge

Real Madrid-Sporting Lisbona

Villarreal-PSG

