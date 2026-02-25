Sarà il Benfica il prossimo avversario dell'Inter nei quarti di finale di Youth League: i portoghesi hanno travolto l'AZ Alkmaar con il punteggio di 6-2, guadagnando così il pass per la sfida contro i nerazzurri (che nella giornata di ieri hanno eliminato gli spagnoli del Betis al termine di un match incredibile, terminato 5-3).
La Primavera nerazzurra di Carbone, dopo aver eliminato il Betis, se la vedrà con la formazione portoghese
I risultati degli ottavi di finale:—
Inter-Betis 5-3
Entracht Francoforte-Sporting Lisbona 0-1
PSG-HJK 6-1
Atletico Madrid-Maccabi Haifa 6-4 dcr
Benfica-AZ Alkmaar 6-2
Real Madrid-Chelsea 1-0
Villarreal-Legia Varsavia 2-1
Zilina-Cub Brugge 0-1
Il quadro completo dei quarti di finale:—
Inter-Benfica
Atletico Madrid-Club Brugge
Real Madrid-Sporting Lisbona
Villarreal-PSG
