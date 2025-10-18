Il tecnico dell'Inter Primavera è soddisfatto dopo il successo contro il Napoli: "Ottima prestazione, sono contento"

Benito Carbone, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato il successo per 3-0 contro il Napoli: "Era fondamentale fare una buona prestazione contro una buona squadra, il Napoli gioca bene a calcio e che è la seconda per possesso palla dopo di noi. Gli abbiamo impedito di giocare, sono contento perchè la squadra ha fatto una prestazione ottima per arrivare ai 3 punti che sono importanti per il morale. La squadra, anche quando non siamo riusciti a vincere, ha sempre fatto buone prestazioni, ci mancava la vittoria. Oggi abbiamo giocato discretamente bene, forse forziamo un po' troppo la giocata, c'è sempre da migliorare. Sono molto contento della prestazione e dell'approccio, non era facile. Magari arrivano 3-4 giocatori dall'U23, diventa sempre difficile anche per loro essere determinanti e aiutare la squadra, e hanno fatto una gran partita. Era importante anche che Berenbruch iniziasse a giocare, ha fatto 45 minuti, il nostro obiettivo è anche questo".

"Tutti stanno migliorando e crescendo. Marello? Sta crescendo continuamente, glielo dico da sempre. Zouin? È un giocatore che quando prende la forma in questa categoria è devastante, diventa determinante in tutte le partite. Quando ha problemi fisici, come li ha avuti, bisogna aspettarlo. Credo che stiamo arrivando all'obiettivo nostro, che è quello di portare tutti i giocatori alla forma migliore e di farli crescere. Dobbiamo solo lavorare, solo così si può arrivare al risultato".

"Quando ti manca un giocatore come Iddrissou davanti diventa difficile, anche se pure gli altri hanno fatto bene: Kukulis ha fatto gol per esempio. Gli esterni, poi: oggi sono stati tutti determinanti, da Mosconi a Zouin a Pinotti che è entrato e ha fatto gol. Certe volte per alcune partite non trovi mai la giocata, poi arriva una partita come questa dove gli esterni hanno fatto il lavoro che dovrebbero fare sempre e che sanno fare. Dobbiamo avere pazienza, stimolarli e continuare a motivarli. Ci sono momenti positivi e momenti negativi, speriamo che quello negativo sia passato".