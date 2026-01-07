Pentima 6,5
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Coppa Italia Primavera, pagelle Inter-Sampdoria: Della Mora fattore, Kukulis elogio alla serietà
inter primavera
Coppa Italia Primavera, pagelle Inter-Sampdoria: Della Mora fattore, Kukulis elogio alla serietà
I nerazzurri si complicano la vita da soli ma battono i blucerchiati e passano il turno: ancora a segno l'attaccante lettone
All'esordio assoluto con la Primavera, si segnala per una buona parata nella ripresa su Pistone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA