Quella della Prima Squadra potrebbe non essere l'unica panchina a cambiare in casa Inter . Secondo quanto appreso da Fcinter1908, anche Andrea Zanchetta starebbe seriamente pensando di lasciare la panchina della Primavera nerazzurra dopo aver conquistato il titolo di categoria.

Il tecnico, cresciuto nel settore giovanile interista da calciatore e da nove anni allenatore delle formazioni del vivaio, si sente pronto per mettersi alla prova tra i grandi, e per questo motivo sta valutando seriamente le tante proposte arrivate nel corso delle ultime settimane da società di Serie C. Tra queste, però, non c'è quella dell'Inter U23, che pare ormai destinata a Stefano Vecchi.