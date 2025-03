"I tanti giocatori in Prima Squadra? Ci rende le cose difficili nella quotidianità del lavoro, ma questo ti porta anche grande entusiasmo, perchè poi i ragazzi tornano carichi a molla. Questo è sicuramente un aspetto positivo. Bisogna fare la bilancia sulle due cose e noi siamo molto contenti di questo. La difficoltà sta nel riuscire a gestire le forze, a recuperare bene per fare prestazioni che richiedono una condizione brillante, perchè appena abbassi il livello di intensità lo paghi. Non solo in Youth League, penso anche a oggi con la Fiorentina o alla prossima di campionato contro il Milan. Sono situazioni che, se non stai bene fisicamente, ti possono creare difficoltà. cercare di recuperare le energie il più velocemente possibile sarà la prima cosa sulla quale lavoreremo".