Vittoria importante per le ragazze di Piovane, che si impongono grazie al gol di capitan Cszizar e alla due reti della belga

Fabio Alampi Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 17:23)

L'Inter torna in campionato con una grande vittoria: in casa del Sassuolo le nerazzurre vincono 0-3. Il gol di capitan Csiszar nel primo tempo apre le danze, poi nella ripresa la squadra di Piovani colleziona occasioni e gol annullati: la doppietta di Wullaert chiude definitivamente i giochi e regala 3 punti all'Inter. Nerazzurre che approfittano del pareggio della Roma e si portano a -4 dalla vetta della classifica, occupata dalle giallorosse.

L'Inter parte forte fin dai primi minuti e la prima occasione arriva al 3' con Bugeja che calcia forte con il sinistro in diagonale, mandando palla sul fondo. Le nerazzurre gestiscono gioco e possesso del pallone con sicurezza, lasciando poco spazio all'iniziativa delle neroverdi. La squadra di casa si fa vedere per la prima volta al 9' con Skupien che calcia da lontano senza impensierire la difesa dell'Inter. Al 18' le nerazzurre passano: Magull appoggia per Bugeja che trova Csiszar in area con un filtrante. La capitana riesce a calciare trovando l'angolino basso: è il gol dello 0-1 che porta in vantaggio l'Inter. La rete innesca la reazione del Sassuolo, che parte in campo aperto in due occasioni nell'arco di due minuti: prima Missipo calcia male, nella seconda Dhont scarica su Venturelli prima di venire atterrata e il tiro velenoso di quest'ultima viene neutralizzato da Runarsdottir in due tempi. L'Inter abbassa il ritmo ma non rinuncia alle ripartenze: al 31' Wullaert scappa in campo aperto, entra in area e finisce a terra dopo un contrasto con De Rita. L'arbitro non fischia rigore e non cambia idea dopo la chiamata all'FVS. Otto minuti più tardi Benz non è perfetta in uscita su cross di Robustellini: Bartoli deposita in rete a porta vuota, ma il direttore di gara fischia fallo in attacco di Bugeja su Benz. Dopo un tentativo da lontano di Skupien l'ultima occasione della prima frazione è ancora per l'Inter: il cross di Bugeja da sinistra sembra essere buono per Robustellini che però non riesce a intervenire.

Secondo tempo che inizia con lo stesso copione del primo: Inter che gestisce il possesso del pallone e gioca a ritmi non elevati. Al 57' le nerazzurre sfiorano il pareggio: il corner di Magull è prolungato dalla testa di Bugeja, poi Milinkovic conclude senza però grande precisione e il pallone si spegne tra le braccia di Benz. La bosniaca ha un'altra opportunità cinque minuti più tardi con un colpo di testa su corner, salvato incredibilmente sulla linea da De Rita. Al 66' il Sassuolo va vicino al pareggio con un calcio di punizione da lontano, battuto molto bene da Doms: Runarsdottir deve impegnarsi per deviare in angolo. Al 72' Skupien colpisce Wullaert in area e l'arbitro fischia rigore per l'Inter: Colantuono però richiama il direttore di gara all'FVS e dopo una lunga revisione il penalty viene tolto. Il raddoppio però arriva al 77': Bugeja crossa in area, Venturelli cerca l'anticipo su Wullaert e trova la deviazione, ma il pallone resta nella disponibilità della belga che fulmina Benz e segna lo 0-2. La squadra di Piovani segna anche il terzo gol con Paz, servita da un colpo di tacco di Detruyer, ma la rete viene cancellata per un fuorigioco iniziale di Wullaert. All'87' la belga si rende ancora pericolosa con un gran tiro dal limite, deviata in angolo da una buona parata di Benz. Al 90+1' Paz va vicinissima ancora una volta al suo primo gol con l'Inter: l'attaccante calcia in area, il pallone viene deviato e Benz salva in qualche modo dopo una deviazione, ma l'arbitro deve andare all'FVS per verificare se il pallone ha varcato la linea. La revisione conferma. Al sesto minuto di recupero il gran tiro di Santi si stampa sull'incrocio dei pali, un minuto più tardi Wullaert in contropiede fulmina di nuovo Benz: dopo la revisione FVS la rete viene confermata e il match finisce sul risultato di 0-3.

SASSUOLO-INTER 0-3 | TABELLINO — Reti: 17' Csiszar (I), 77' Wullaert (I), 90+7' Wullaert (I)

SASSUOLO (4-4-2): 1 Benz; 25 Venturelli, 5 Caiazzo, 24 De Rita (21 Nash 69'), 2 Philtjens (8 Brustia 64'); 7 Skupien, 4 Fercocq (19 Galabadaarachchi 64'), 6 Doms, 13 Dhont (9 Sabatino 80'); 12 Missipo, 90 Eto (17 Greve 80'). A disposizione: 16 Durand, 78 De Bona, 3 Mella, 10 Filis, 14 Hagemann, 15 Brignoli, 30 Perselli. Coach: Salvatore Colantuono

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli (4 Pleidrup 89'), 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull (6 Santi 89'), 27 Csiszar (21 Tomaselli 80'), 16 Tomasevic (20 Detruyer 57'), 14 Robustellini; 31 Wullaert, 7 Bugeja (19 Paz 80'). A disposizione: 23 Ivarsdottir, 34 Ferraro, 3 Bowen, 22 Schough, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Ammonite: Tomasevic (I), Bartoli (I), Detruyer (I)

Recuperi: 2' - 6'

Arbitro: Guitaldi

Assistenti: Tagliaferri - Di Berardino

Quarto Ufficiale: Paccagnella

Operatore FVS: Merciari

(inter.it)