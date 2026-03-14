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Primavera, pagelle Torino-Inter: Mosconi non basta, Jakirovic da matita rossa

Notte fonda per i nerazzurri, travolti anche dai granata: la fase difensiva continua ad essere un problema
Fabio Alampi Redattore 

Primavera, pagelle Torino-Inter: Mosconi non basta, Jakirovic da matita rossa- immagine 1

Taho 6

Si vede spuntare giocatori del Torino da ogni dove. Può poco o nulla sui gol presi.

Ballo 5,5

Inizio promettente, combina bene con Mosconi sulla destra e si spinge in avanti, ma come il resto della squadra dura poco. (66' Della Mora)

Bovio 5,5

Se soffre anche uno come lui... Prova a metterci una toppa sugli innumerevoli buchi della difesa dell'Inter, ma non può essere ovunque e finisce per affondare anche lui. Sfortunato il tocco di mano con cui provoca il rigore trasformato da Gabellini.

Jakirovic 5

Troppo morbido in marcatura su Gabellini in occasione del primo gol del Torino: errore da matita rossa per uno con le sue credenziali. nella ripresa sfiora il gol, ma la traversa gli dice di no.

Marello 5,5

Costretto a una gara prettamente difensiva, non si comporta male e non va in difficoltà con Sandrucci. Pecca di sufficienza in occasione del terzo gol del Torino, quando lascia crossare Zaia non proteggendo palla nel migliore dei modi.

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