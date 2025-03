Gaydarov (Bayern Monaco U19): “Inter squadra di prim’ordine. Siamo molto delusi”

Secondo me abbiamo meritato di passare in vantaggio, poi abbiamo avuto anche un po' di fortuna, per esempio con il rigore sbagliato dall'Inter. Il pareggio dopo 90 minuti è stato probabilmente giusto, anche se per come è arrivato il loro gol rendono molto amaro il risultato. Siamo tutti molto delusi: per noi è stata la partita più importante della stagione finora.