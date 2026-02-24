Jamal Iddrissou, attaccante dell'Inter Primavera, è stato l'autentico mattatore del match di Youth League vinto 5-3 contro il Betis con una strepitosa tripletta. Queste le sua parole a fine partita: "Questa tripletta vale tantissimo, non me l'aspettavo. Poi ha portato alla vittoria, sono contentissimo anche per il passaggio del turno. Un'emozione folle, indiscrivibile. Riuscire ad incidere in queste partite è una felicità per me".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Iddrissou: “Tripletta che vale tantissimo, un’emozione indescrivibile. Grandissimo momento”
inter primavera
Iddrissou: “Tripletta che vale tantissimo, un’emozione indescrivibile. Grandissimo momento”
L'attaccante dell'Inter Primavera è stato l'autentico mattatore del match di Youth League vinto contro il Betis
"Queste sono partite di Champions, non si sa mai quello che può succedere. Abbiamo iniziato benissimo con i due gol, poi in queste partite quando cala l'attenzione finisce così. Poi siamo stati bravissimi a riprendere il risultato".
"È un grandissimo momento, però devo sempre rimanere lucido e tranquillo e ascoltare i mister Carbone e Vecchi che mi aiutano tanto e mi danno sempre consigli per migliorare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA