Taho 6,5
inter primavera
Youth League, pagelle Inter-Betis: Re Mida Mancuso, uragano Iddrissou, Cerpelletti capitano vero
Può forse fare qualcosa di più sulla punizione di Morente, forse anche sui due gol di Marina, ma nel finale salva tutto con un intervento strepitoso ancora su Marina. C'è anche la sua firma sul passaggio del turno.
Ballo 6,5
Il Betis lo costringe a una partita prettamente difensiva, non si scompone e ribatte colpo su colpo alle iniziative degli spagnoli, soffrendo il giusto.
Bovio 6,5
Lascia a Jakirovic il compito di battagliare con Marina, pensando a guidare il reparto con la solita leadership. Non dominante come spesso accaduto in passato, ma positivo.
Jakirovic 6
Marina è un avversario tostissimo: lo affronta sul piano fisico e non sfigura, meno bene dal punto di vista delle letture difensive. Mostra comunque buone doti: in crescita.
Marello 7,5
Ancora una volta si esalta in Europa: non trema di fronte ai folletti spagnoli, mette sulla testa di Iddrissou il pallone del pesantissimo 3-3 e chiude i conti con la punizione magistrale del 5-3, suo primo gol con la maglia dell'Inter.
