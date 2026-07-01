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Inter, UFFICIALE: primo contratto da professionista per il 2008 Peletti

Inter, UFFICIALE: primo contratto da professionista per il 2008 Peletti - immagine 1
Importante attestato di stima per il difensore centrale mancino, fresco campione d'Italia con l'U18 nerazzurra
Fabio Alampi Redattore 

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L'Inter prosegue nella sua politica di blindatura dei propri talenti del settore giovanile. L'ultimo, in tal senso, è Lamberto Peletti: il difensore classe 2008 ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista.

Inter, UFFICIALE: primo contratto da professionista per il 2008 Peletti- immagine 2
Getty Images

Centrale mancino, in grado di giocare anche come terzino sinistro, nel corso dell'ultima stagione si è laureato campione d'Italia U18, e ha già potuto mettersi in mostra da sotto età con la formazione Primavera, con cui ha collezionato 11 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia e una in Youth League.

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