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Inter, UFFICIALE: primo contratto da professionista per il 2008 Peletti
Importante attestato di stima per il difensore centrale mancino, fresco campione d'Italia con l'U18 nerazzurra
L'Inter prosegue nella sua politica di blindatura dei propri talenti del settore giovanile. L'ultimo, in tal senso, è Lamberto Peletti: il difensore classe 2008 ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista.
Centrale mancino, in grado di giocare anche come terzino sinistro, nel corso dell'ultima stagione si è laureato campione d'Italia U18, e ha già potuto mettersi in mostra da sotto età con la formazione Primavera, con cui ha collezionato 11 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia e una in Youth League.
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