L'Inter prosegue nella sua politica di blindatura dei propri talenti del settore giovanile. L'ultimo, in tal senso, è Lamberto Peletti: il difensore classe 2008 ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista.

Centrale mancino, in grado di giocare anche come terzino sinistro, nel corso dell'ultima stagione si è laureato campione d'Italia U18, e ha già potuto mettersi in mostra da sotto età con la formazione Primavera, con cui ha collezionato 11 presenze in campionato, 2 in Coppa Italia e una in Youth League.