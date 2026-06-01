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inter primavera
Inter, dal pokerissimo dell’U18 all’U15 in semifinale: i risultati del weekend
La stagione nerazzurra non è ancora giunta al termine. Se per la prima squadra è arrivato il rompete le righe dopo la vittoria del 'Double', con il trionfo in campionato e in Coppa Italia, le formazioni giovanili continuano il loro percorso nei rispettivi campionati.
Andiamo a scoprire i risultato del weekend delle gare che hanno visto impegnate le formazioni del vivaio nerazzurro.
UNDER 19 FEMMINILE
Amichevole: Inter-Rhodense 8-0
Reti: 2’ Bressan, 19’ e 42’ Santoro, 43’ Compiani, 46’ Bressan. 64’ Saragoni, 69’ e 79’ Ciurleo
UNDER 18
Campionato, 38ª giornata: Inter-Bologna 5-3
Reti: 53’ Franchi, 56’ Strand, 73’ Maghlout, 86’ e 92’ Carrara
UNDER 17 FEMMINILE
Amichevole: Milan-Inter 0-4
Reti: 26' Artesani, 28' Bersani, 38' Gavazzeni, 65' Platto
UNDER 16
Amichevole: Inter-Union Brescia 3-1
Reti: 41' Menegazzo, 44' Serantoni, 64' Vanacore
UNDER 15
Ritorno quarti di finale playoff: Parma-Inter 0-0 (andata 2-3)
Reti: -
UNDER 15 FEMMINILE
Andata quarti di finale playoff: Sampdoria-Inter 1-5
Reti: 16' 1t e 21' 1t Loda, 20 2t Piccaluga, 6' 3t Loda, 9' 3t Calderoni
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