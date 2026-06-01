Inter, dal pokerissimo dell’U18 all’U15 in semifinale: i risultati del weekend

Andiamo a scoprire i risultato del weekend delle gare che hanno visto impegnate le formazioni del vivaio nerazzurro.

La stagione nerazzurra non è ancora giunta al termine. Se per la prima squadra è arrivato il rompete le righe dopo la vittoria del 'Double', con il trionfo in campionato e in Coppa Italia, le formazioni giovanili continuano il loro percorso nei rispettivi campionati.