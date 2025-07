Secondo quanto appreso da FCinter1908.it, i nerazzurri hanno avanzato una prima offerta all'Udinese per Mattia Marello

L'Inter è sempre attiva sul mercato dei giovani anche per rinforzare il proprio settore giovanile in vista della prossima stagione.

Secondo quanto appreso da FCinter1908.it, i nerazzurri hanno avanzato una prima offerta all'Udinese per Mattia Marello. Si tratta di un terzino sinistro classe 2008 che è reduce da un'annata da 40 partite (32 in Primavera) condite da 6 gol (4 nella fase finale del campionato Under 17) e 4 assist.