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inter primavera
Primavera, date e orari delle prime 5 giornate di campionato della stagione 2026/27
È stato ufficializzato il calendario del campionato Primavera per la stagione 2026/27. La Lega Serie A ha comunicato il programma completo delle prime 5 giornate: l'Inter debutterà domenica 23 agosto sul campo del Genoa, per poi esordire in casa il sabato successivo contro l'Empoli.
1ª giornata
22/08/2026 Sabato 11.00 LECCE-LAZIO
22/08/2026 Sabato 11.00 ROMA-MONZA
22/08/2026 Sabato 16.45 JUVENTUS-PARMA
22/08/2026 Sabato 16.45 SASSUOLO-FIORENTINA
23/08/2026 Domenica 11.00 BOLOGNA-ATALANTA
23/08/2026 Domenica 11.00 EMPOLI-COMO
23/08/2026 Domenica 16.45 ALBINOLEFFE-CAGLIARI
23/08/2026 Domenica 16.45 GENOA-INTER
24/08/2026 Lunedì 17.00 VERONA-CESENA
24/08/2026 Lunedì 19.00 MILAN-TORINO
2ª giornata
28/08/2026 Venerdì 17.00 PARMA-SASSUOLO
29/08/2026 Sabato 11.00 INTER-EMPOLI
29/08/2026 Sabato 11.00 LAZIO-ALBINOLEFFE
29/08/2026 Sabato 16.45 COMO-JUVENTUS
30/08/2026 Domenica 11.00 ATALANTA-ROMA
30/08/2026 Domenica 11.00 CAGLIARI-BOLOGNA
30/08/2026 Domenica 11.00 TORINO-LECCE
30/08/2026 Domenica 16.45 CESENA-MILAN
31/08/2026 Lunedì 16.45 FIORENTINA-VERONA
31/08/2026 Lunedì 16.45 MONZA-GENOA
3ª giornata
04/09/2026 Venerdì 11.00 LECCE-ROMA
04/09/2026 Venerdì 15.00 TORINO-COMO
04/09/2026 Venerdì 17.00 BOLOGNA-INTER
05/09/2026 Sabato 11.00 CAGLIARI-SASSUOLO
05/09/2026 Sabato 11.00 GENOA-FIORENTINA
05/09/2026 Sabato 15.00 ALBINOLEFFE-ATALANTA
05/09/2026 Sabato 15.00 LAZIO-PARMA
06/09/2026 Domenica 11.00 MILAN-JUVENTUS
06/09/2026 Domenica 15.00 EMPOLI-CESENA
06/09/2026 Domenica 15.00 VERONA-MONZA
4ª giornata
11/09/2026 Venerdì 17.00 PARMA-GENOA
12/09/2026 Sabato 11.00 JUVENTUS-ALBINOLEFFE
12/09/2026 Sabato 11.00 MONZA-LECCE
12/09/2026 Sabato 13.00 VERONA-MILAN
12/09/2026 Sabato 15.00 CESENA-LAZIO
12/09/2026 Sabato 15.00 SASSUOLO-BOLOGNA
13/09/2026 Domenica 11.00 ATALANTA-TORINO
13/09/2026 Domenica 13.00 FIORENTINA-EMPOLI
13/09/2026 Domenica 15.00 INTER-CAGLIARI
14/09/2026 Lunedì 15.00 ROMA-COMO
5ª giornata
18/09/2026 Venerdì 15.00 ALBINOLEFFE-CESENA
19/09/2026 Sabato 11.00 LAZIO-JUVENTUS
19/09/2026 Sabato 11.00 LECCE-FIORENTINA
19/09/2026 Sabato 13.00 MONZA-INTER
19/09/2026 Sabato 15.00 EMPOLI-SASSUOLO
19/09/2026 Sabato 15.00 TORINO-VERONA
20/09/2026 Domenica 11.00 COMO-BOLOGNA
20/09/2026 Domenica 11.00 MILAN-ROMA
20/09/2026 Domenica 13.00 PARMA-CAGLIARI
20/09/2026 Domenica 15.00 GENOA-ATALANTA
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