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fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, date e orari delle prime 5 giornate di campionato della stagione 2026/27

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Primavera, date e orari delle prime 5 giornate di campionato della stagione 2026/27

Primavera, date e orari delle prime 5 giornate di campionato della stagione 2026/27 - immagine 1
La Lega Serie A ha comunicato il programma iniziale: l'Inter debutta domenica 23 agosto sul campo del Genoa
Fabio Alampi Redattore 

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È stato ufficializzato il calendario del campionato Primavera per la stagione 2026/27. La Lega Serie A ha comunicato il programma completo delle prime 5 giornate: l'Inter debutterà domenica 23 agosto sul campo del Genoa, per poi esordire in casa il sabato successivo contro l'Empoli.

Primavera, date e orari delle prime 5 giornate di campionato della stagione 2026/27- immagine 2
Getty Images

1ª giornata

22/08/2026 Sabato 11.00 LECCE-LAZIO

22/08/2026 Sabato 11.00 ROMA-MONZA

22/08/2026 Sabato 16.45 JUVENTUS-PARMA

22/08/2026 Sabato 16.45 SASSUOLO-FIORENTINA

23/08/2026 Domenica 11.00 BOLOGNA-ATALANTA

23/08/2026 Domenica 11.00 EMPOLI-COMO

23/08/2026 Domenica 16.45 ALBINOLEFFE-CAGLIARI

23/08/2026 Domenica 16.45 GENOA-INTER

24/08/2026 Lunedì 17.00 VERONA-CESENA

24/08/2026 Lunedì 19.00 MILAN-TORINO

2ª giornata

28/08/2026 Venerdì 17.00 PARMA-SASSUOLO

29/08/2026 Sabato 11.00 INTER-EMPOLI

29/08/2026 Sabato 11.00 LAZIO-ALBINOLEFFE

29/08/2026 Sabato 16.45 COMO-JUVENTUS

30/08/2026 Domenica 11.00 ATALANTA-ROMA

30/08/2026 Domenica 11.00 CAGLIARI-BOLOGNA

30/08/2026 Domenica 11.00 TORINO-LECCE

30/08/2026 Domenica 16.45 CESENA-MILAN

31/08/2026 Lunedì 16.45 FIORENTINA-VERONA

31/08/2026 Lunedì 16.45 MONZA-GENOA

3ª giornata

04/09/2026 Venerdì 11.00 LECCE-ROMA

04/09/2026 Venerdì 15.00 TORINO-COMO

04/09/2026 Venerdì 17.00 BOLOGNA-INTER

05/09/2026 Sabato 11.00 CAGLIARI-SASSUOLO

05/09/2026 Sabato 11.00 GENOA-FIORENTINA

05/09/2026 Sabato 15.00 ALBINOLEFFE-ATALANTA

05/09/2026 Sabato 15.00 LAZIO-PARMA

06/09/2026 Domenica 11.00 MILAN-JUVENTUS

06/09/2026 Domenica 15.00 EMPOLI-CESENA

06/09/2026 Domenica 15.00 VERONA-MONZA

4ª giornata

11/09/2026 Venerdì 17.00 PARMA-GENOA

12/09/2026 Sabato 11.00 JUVENTUS-ALBINOLEFFE

12/09/2026 Sabato 11.00 MONZA-LECCE

12/09/2026 Sabato 13.00 VERONA-MILAN

12/09/2026 Sabato 15.00 CESENA-LAZIO

12/09/2026 Sabato 15.00 SASSUOLO-BOLOGNA

13/09/2026 Domenica 11.00 ATALANTA-TORINO

13/09/2026 Domenica 13.00 FIORENTINA-EMPOLI

13/09/2026 Domenica 15.00 INTER-CAGLIARI

14/09/2026 Lunedì 15.00 ROMA-COMO

5ª giornata

18/09/2026 Venerdì 15.00 ALBINOLEFFE-CESENA

19/09/2026 Sabato 11.00 LAZIO-JUVENTUS

19/09/2026 Sabato 11.00 LECCE-FIORENTINA

19/09/2026 Sabato 13.00 MONZA-INTER

19/09/2026 Sabato 15.00 EMPOLI-SASSUOLO

19/09/2026 Sabato 15.00 TORINO-VERONA

20/09/2026 Domenica 11.00 COMO-BOLOGNA

20/09/2026 Domenica 11.00 MILAN-ROMA

20/09/2026 Domenica 13.00 PARMA-CAGLIARI

20/09/2026 Domenica 15.00 GENOA-ATALANTA

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