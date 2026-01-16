FC Inter 1908
Primavera, è tempo di derby d’Italia: la designazione arbitrale di Juventus-Inter

I nerazzurri di Carbone, secondi in classifica a un punto dalla Fiorentina, affrontano domani i bianconeri
Fabio Alampi 

La ventesima giornata del campionato Primavera propone il derby d'Italia tra Juventus e Inter: i nerazzurri di Carbone, secondi in classifica a un punto dalla Fiorentina, saranno di scena domani sul campo dei bianconeri di Padoin (calcio di inizio alle ore 13).

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro sarà diretto da Francesco Zago della sezione di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Giulia Tempestilli di Roma 2.

