La ventesima giornata del campionato Primavera propone il derby d'Italia tra Juventus e Inter: i nerazzurri di Carbone, secondi in classifica a un punto dalla Fiorentina, saranno di scena domani sul campo dei bianconeri di Padoin (calcio di inizio alle ore 13).
I nerazzurri di Carbone, secondi in classifica a un punto dalla Fiorentina, affrontano domani i bianconeri
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro sarà diretto da Francesco Zago della sezione di Conegliano, coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Giulia Tempestilli di Roma 2.
