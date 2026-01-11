Un rigore procurato e un gol, il primo con la Primavera. Tommaso Della Mora è stato uno dei migliori in campo nel successo per 4-0 contro il Sassuolo. L'esterno destro nerazzurro ha parlato a fine gara: "Sono contento per il gol, ci ho provato tante volte e finalmente ho trovato il tiro giusto, ho beccato il "canalone". Finalmente, lo cercavo da tanto ed è arrivato".