Un rigore procurato e un gol, il primo con la Primavera. Tommaso Della Mora è stato uno dei migliori in campo nel successo per 4-0 contro il Sassuolo. L'esterno destro nerazzurro ha parlato a fine gara: "Sono contento per il gol, ci ho provato tante volte e finalmente ho trovato il tiro giusto, ho beccato il "canalone". Finalmente, lo cercavo da tanto ed è arrivato".
Della Mora: “Contento per il gol, lo cercavo da tanto. Il mio ruolo nel gruppo….”
L'esterno destro dell'Inter Primavera è stato uno dei migliori in campo nel successo per 4-0 contro il Sassuolo
"In allenamento cerco di aiutare spesso i compagni, soprattutto magari i più piccoli che salgono in Primavera. Anche in partita cerco di dire quella parola in più che possa aiutarli a buttare via quella paura che potrebbero avere. Oggi una vittoria importante, siamo ripartiti bene dopo due prestazioni dove non abbiamo ottenuto il risultato sperato. Siamo riusciti a portare a casa i 3 punti per continuare il nostro campionato con un bel risultato".
