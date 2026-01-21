Classe 2007, difensore centrale come il padre (per l'occasione presente sulle tribune di Interello), Lorenzo ha sbloccato l'incontro con un gran colpo di testa dopo nemmeno un minuto, per poi guidare i suoi verso la vittoria sfoderando una prestazione ai limiti della perfezione. Impeccabile in marcatura, eccellente nelle letture difensive, autentico leader e allenatore in campo fra indicazioni, incitamenti e urla ai compagni. Perno centrale della linea a tre del Monza, ha letteralmente annullato uno come Iddrissou, attaccante spesso e volentieri strabordante in questa categoria.

Dopo aver vinto un campionato U18 e un Torneo di Viareggio con il Genoa, in estate Colonnese jr ha accettato la proposta del Monza, diventando da subito un elemento insostituibile della squadra di Brevi. La sua crescita è stata esponenziale, e in questi mesi ha anche avuto modo di allenarsi spesso con la Prima Squadra. L'Inter, che lo aveva valutato in passato senza però affondare il colpo, avrà sicuramente preso appunti.