Serie C, pagelle Inter U23-Virtus Verona: partitona Cocchi, Alexiou insuperabile

L'esterno sinistro nerazzurro continua a crescere a vista d'occhio. Bene anche Berenbruch e Cinquegrano, stecca Bovo
Fabio Alampi Redattore 

Calligaris 6

Inoperoso per gran parte dell'incontro, si limita a qualche uscita alta. La combina grossa con Berenbruch a fine primo tempo, ma per sua fortuna l'arbitro torna sui suoi passi e annulla tutto.

