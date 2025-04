Primo traguardo per l'Inter di Andrea Zanchetta: la Primavera nerazzurra, nonostante la sconfitta rimediata sabato contro l'Atalanta , è matematicamente qualificata per la fase finale con 4 giornate di anticipo. Alexiou e compagni, infatti, hanno ora 13 punti di vantaggio sul Verona settimo, e sono quindi certi di un piazzamento tra le prime sei in classifica.

Per l'Inter, ora, sarà testa a testa con il Sassuolo per il secondo posto: arrivare tra le prime due consentirebbe di evitare il playoff e di entrare in scena a partire dalla semifinale. In prima posizione, ormai praticamente irraggiungibile, c'è la Roma.