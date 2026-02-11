La corsa dell'Inter Primavera in Coppa Italia si ferma ai quarti di finale: i nerazzurri, infatti, perdono 3-0 contro la Juventus al termine di una partita molto sottotono.
Le pagelle di Inter-Juventus Primavera, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: bianconeri in semifinale
Juventus che la sblocca in avvio con Verde, pochi minuti dopo il palo centrato da Cerpelletti. L'Inter prova a reagire ma fatica a costruire pericoli dalle parti di Radu, estremo difensore bianconero.
Nella ripresa l'Inter inevitabilmente si scopre a caccia del pareggio e la Juventus la punisce con Durmisi a 10' dalla fine. C'è poi anche tempo per il gol da centrocampo di Leone, che beffa Taho fuori dai pali. Ecco le pagelle di Fcinter1908.it.
