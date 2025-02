Ventiquattresima giornata di campionato per i nerazzurri, che cercano il riscatto dopo le sconfitte contro Milan e Torino

Ventiquattresima giornata di campionato per l'Inter di Andrea Zanchetta: la Primavera nerazzurra, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro il Milan e dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Torino, ospita al Konami Youth Development Centre il Lecce.