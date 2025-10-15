FC Inter 1908
Ottava giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone, che puntano a rilanciarsi dopo un difficile inizio di stagione
Fabio Alampi 

Ottava giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, terminata la sosta per le Nazionali, è pronta per scendere nuovamente in campo con l'obiettivo di rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato (solo 6 punti conquistati in 7 partite). Avversario di turno, il Napoli finalino di coda.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma sabato 18 ottobre al Konami Centre, sarà diretta da Davide Gandino della sezione di Alessandria, coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Alessandro Cassano di Saronno.

