Ottava giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, terminata la sosta per le Nazionali, è pronta per scendere nuovamente in campo con l'obiettivo di rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato (solo 6 punti conquistati in 7 partite). Avversario di turno, il Napoli finalino di coda.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, l’Inter torna in campo e ospita il Napoli: la designazione arbitrale
inter primavera
Primavera, l’Inter torna in campo e ospita il Napoli: la designazione arbitrale
Ottava giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone, che puntano a rilanciarsi dopo un difficile inizio di stagione
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma sabato 18 ottobre al Konami Centre, sarà diretta da Davide Gandino della sezione di Alessandria, coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Alessandro Cassano di Saronno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA