Diciannovesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dalla brutta sconfitta contro il Lecce e dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro la Sampdoria, ospita al Konami Centre di Milano il Sassuolo, senza successi da 6 partite.
Primavera, l’Inter di Carbone ospita il Sassuolo: la designazione arbitrale
Diciannovesima giornata di campionato per i nerazzurri, chiamati a ripartire dopo la sconfitta contro il Lecce
La gara, in programma domenica 11 gennaio alle ore 13, sarà diretta da Michele Pasculli della sezione arbitrale di Como, coadiuvato dagli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio e Simone Giuseppe Chimento di Saronno.
