Torna in campo l'Inter di Benito Carbone: la Primavera nerazzurra, reduce dalla sconfitta per 1-0 rimediata contro la Fiorentina, affrontano al Konami Centre di Milano il Parma, primo in classifica con 7 punti e miglior attacco del campionato con 8 reti segnate in 3 partite.
Primavera, l’Inter di Carbone ospita il Parma: la designazione arbitrale
Quarta giornata di campionato per i nerazzurri che, reduci dal ko contro la Fiorentina, ospitano al Konami Centre la capolista
Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma sabato 13 settembre alle ore 13, sarà diretta da Simone Gauzolino della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Manzini di Voghera e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco.
