Un inizio di stagione da ricordare, quello di Jamal Iddrissou: l'attaccante dell'Inter, classe 2007, si è subito ritagliato un ruolo da protagonista, sia con la Primavera nerazzurra (categoria in cui è all'esordio), sia con la Nazionale italiana. Dopo aver segnato il gol decisivo alla prima giornata di campionato nel successo per 0-1 contro il Monza e aver trasformato il calcio di rigore nella Supercoppa Primavera contro il Cagliari, alzando successivamente il trofeo, il bomber nativo di Brescia ha bagnato il debutto con l'Italia U20 con la rete del definitivo 1-2 contro l'Inghilterra.