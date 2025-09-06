Un inizio di stagione da ricordare, quello di Jamal Iddrissou: l'attaccante dell'Inter, classe 2007, si è subito ritagliato un ruolo da protagonista, sia con la Primavera nerazzurra (categoria in cui è all'esordio), sia con la Nazionale italiana. Dopo aver segnato il gol decisivo alla prima giornata di campionato nel successo per 0-1 contro il Monza e aver trasformato il calcio di rigore nella Supercoppa Primavera contro il Cagliari, alzando successivamente il trofeo, il bomber nativo di Brescia ha bagnato il debutto con l'Italia U20 con la rete del definitivo 1-2 contro l'Inghilterra.
L'attaccante della Primavera nerazzurra ha segnato la rete decisiva nel successo per 2-1 contro l'Inghilterra
Entrato a meno di mezz'ora dalla fine, con il punteggio fermo sul punteggio di 1-1, Iddrissou ha trovato la zampata decisiva al minuto 88, facendosi trovare pronto sul passaggio dalla sinistra di Harder. Il tutto in una cornice d'eccezione, davanti a 3500 spettatori, contro un avversario di primissimo livello. Insomma, un giocatore a cui non tremano di certo le gambe. E che, dopo una stagione da 19 gol in U18, è pronto ad alzare ulteriormente il suo rendimento.
