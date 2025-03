I nerazzurri di Zanchetta, dopo il successo in Youth League contro il Bayern Monaco, sfidano i cugini rossoneri

L'Inter di Andrea Zanchetta, dopo l'esaltante successo in Youth League contro il Bayern Monaco, affronta il Milan con l'obiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva in campionato e di vendicare l'eliminazione per mano dei rossoneri nel recente derby di Coppa Italia.