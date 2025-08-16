Comincia ufficialmente oggi il campionato Primavera 2025/26. L'Inter, campione d'Italia di categoria in carica, riparte con una squadra quasi completamente rinnovata e con Benito Carbone in panchina al posto di Andrea Zanchetta.
inter primavera
Primavera, i numeri di maglia scelti dall’Inter per la stagione 2025/26
La numerazione ufficiale dei nerazzurri di Carbone: a Iddrissou la 9, a Pinotti la 10, Humanes sceglie la 5
Resa nota la numerazione per la nuova stagione: solo 4 ragazzi scelgono di non cambiare (Maye, Zarate, Venturini e Garonetti). A Iddrissou la 9, numero 10 a Pinotti, scelta curiosa per Humanes che prende la 5.
I numeri di maglia:
1 Taho, 2 Della Mora, 3 Marello, 4 Cerpelletti, 5 Humanes, 6 Maye, 7 Zouin, 8 Zarate, 9 Iddrissou, 10 Pinotti, 11 Romano, 12 Pentima, 13 Kartelo, 14 Conti, 15 Bovio, 16 Venturini, 17 Moressa, 18 Putsen, 19 El Mahboui, 21 Farronato, 22 Ballo, 23 La Torre, 24 Kangasniemi, 25 Kukulis, 26 Garonetti, 27 Nenna, 28 Virtuani, 29 Mancuso, 30 Mosconi, 31 Sorino, 33 Vukoje, 34 Mackiewicz, 35 Breda, 36 Strand.
