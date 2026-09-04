L'esterno marocchino fa impazzire gli avversari e dimostra di essere fuori categoria
VIDEO / Primavera, Bigica: "Partita dai due volti. Felicissimo di essere all'Inter"
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Farronato 7,5
A inizio partita è decisivo con un intervento su Krasniqi che mantiene il punteggio sullo 0-0. Attento quando chiamato in causa.
Evangelista 6,5
Il più giovane in campo, alla prima da titolare con la Primavera non trema, e salva il risultato nel primo tempo con un colpo di testa sulla linea a Farronato battuto.
Breda 5,5
Qualche sbavatura di troppo che poteva costare caro, non dà sicurezza al reparto. Per Bigica è il punto di riferimento della difesa: ha le qualità per interpretare questo ruolo.
Mackiewicz 6
Esordio stagionale per il centrale polacco, che non giocava in questa categoria addirittura da febbraio: un po' di comprensibile ruggine.
Sorino 7
Primo tempo guardingo, complice anche un Negri particolarmente fastidioso. Nella ripresa diventa un fattore: alza sensibilmente il suo raggio di azione, si trasforma in un'ala aggiunta e si rende pericoloso con tiri e cross velenosi. (77' Peletti)
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