Jones, Stones, Pio Esposito ma anche il ruolo e il brivido per San Siro contro il Monza: le parole di Pavard a Dazn
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Benjamin Pavard ha raccontato le sue emozioni per il ritorno all'Inter, partendo però da Inter-Napoli, big-match in programma domani a San Siro:
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Sicuramente ci aspettiamo una partita complicata come sempre contro il Napoli, è una partita importante che tutti vogliono vedere e che tutti vogliono giocare. Abbiamo la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico, siamo in buona forma, faremo di tutto per vincere"
Come è stato il ritorno in Italia?"Sono molto felice, molto felice, e soprattutto quando sono tornato a San Siro per Inter-Monza ho avuto la pelle d'oca, ero davvero felice di tornare, di rivedere i miei compagni, questo stadio, questi tifosi. Spero di fare una grande stagione a livello personale e di squadra"
Come hai vissuto l'anno scorso da lontano? C'erano rimpianti?"Anche da Marsiglia appena potevo guardavo le partite dell'Inter, sono stato molto felice che alla fine hanno vinto lo scudetto, anzi abbiamo vinto lo scudetto perché ho giocato una partita prima di andare via. Sono molto contento anche della vittoria della Coppa Italia, sono tornato per dare tutto per questa maglia, per l'allenatore, per il gruppo e per i tifosi"
Tornato un Pavard diverso?"Non troppo diverso, ora ho una figlia, questo forse un po' mi ha cambiato. Quello che è successo l'anno scorso resta nel passato, sono tornato e sono pronto a dare tutto"
A Cagliari hai fatto il quinto: che lavoro stai facendo con Chivu?"Come ho già detto in altre interviste, sono a disposizione dell'allenatore, del gruppo. Se l'allenatore deciderà di mettermi esterno, darò il 100%. Solitamente gioco più dietro ma in passato ho fatto anche il quinto"
Jones e Stones: impressioni?"Grandi giocatori. Stones ha giocato tanti anni al City, Curtis invece al Liverpool, due grandi club in Inghilterra, ci porteranno tutta la loro esperienza e abbiamo già visto in allenamento e in partita quanto siano importanti per il gruppo"
Pio Esposito sempre più grosso"Grande attaccante, è giovane, ha margini di miglioramento come tutti ma ha un fisico imponente, quando lo marchi è molto difficile vedere il pallone. Mi piace il fatto che sia un bravo ragazzo e anche un grande giocatore, spero farà molti gol"
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