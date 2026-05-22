Taho 6
inter primavera
Primavera, pagelle Cesena-Inter: Zouin delude, rimpianto Marello, Kukulis c’è sempre
Intuisce il calcio di rigore di Tosku, ma non basta. Per il resto controlla senza problemi, dal momento che il Cesena non calcia in porta. Sul gol del vantaggio romagnolo subisce una carica evidente per tutti, meno che per la terna arbitrale.
Della Mora 5
Wade si allarga spesso dalla sua parte e lo mette in difficoltà. Ingenuo nel commettere fallo da rigore proprio sul numero 11 del Cesena. (55' Ballo)
Bovio 6,5
Poco sollecitato, chiude ogni varco e costringe gli avversari a girare al largo.
Jakirovic 6
Parte bene, annullando Rossetti e badando al sodo. Qualche sbavatura nella ripresa, ma ininfluente. (82' Farronato)
Maye 5,5
Impreciso, sia in fase di spinta che in quella difensiva. Da uno come lui era lecito aspettarsi qualcosa in più.
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