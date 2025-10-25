fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Cremonese-Inter: Kukulis sa il fatto suo, Humanes è un rebus

inter primavera

Primavera, pagelle Cremonese-Inter: Kukulis sa il fatto suo, Humanes è un rebus

L'attaccante lettone va ancora a segno dopo il gol contro l'Union Saint-Gilloise, lo spagnolo sembra spaesato
Fabio Alampi Redattore 

Primavera, pagelle Cremonese-Inter: Kukulis sa il fatto suo, Humanes è un rebus- immagine 1

Taho 6,5

Chiude la porta dell'Inter con due interventi non particolarmente complicati, ma decisivi: nel primo tempo su Raballo e allo scadere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA