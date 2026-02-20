Giornata da dimenticare: gravi responsabilità su almeno due dei gol del Frosinone con errori tecnici e di valutazione. Sbaglia anche un sacco di rinvii (complice il pessimo terreno di gioco) e non dà mai tranquillità al reparto. Giocatore da ritrovare.

Anche lui travolto dall'inizio arrembante del Frosinone, non è esente da colpe sul primo gol. Ha il merito di provare a reagire, anche spingendosi in avanti, e trova la rete dell'illusorio 2-1. Nella ripresa si sposta in mezzo.