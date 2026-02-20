Farronato 4
inter primavera
Primavera, pagelle Frosinone-Inter: Farronato da incubo, Jakirovic rimandato
Giornata da dimenticare: gravi responsabilità su almeno due dei gol del Frosinone con errori tecnici e di valutazione. Sbaglia anche un sacco di rinvii (complice il pessimo terreno di gioco) e non dà mai tranquillità al reparto. Giocatore da ritrovare.
Della Mora 6
Anche lui travolto dall'inizio arrembante del Frosinone, non è esente da colpe sul primo gol. Ha il merito di provare a reagire, anche spingendosi in avanti, e trova la rete dell'illusorio 2-1. Nella ripresa si sposta in mezzo.
Nenna 5
Nel primo tempo vede spuntare avversari da ogni dove, soffre tremendamente. Sostituito all'intervallo. (46' Ballo)
Jakirovic 5
All'esordio assoluto da titolare in Italia, è completamente spaesato e viene travolto dall'aggressività degli attaccanti del Frosinone. Parecchi errori tecnici con il pallone tra i piedi. Investimento importante, rimandato in attesa di nuovi giudizi. (60' Peletti)
Williamson 5,5
Dalla sua parte arriva la rete del vantaggio dopo nemmeno un minuto. Partita in apnea, nella ripresa causa anche un calcio di rigore (anche se il fallo era fuori area). Mezzo voto in più per il gol segnato.
