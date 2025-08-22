Farronato 6,5
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Inter-Cesena: Humanes, ricordi da punta. Marello da rivedere
inter primavera
Primavera, pagelle Inter-Cesena: Humanes, ricordi da punta. Marello da rivedere
I nerazzurri si fanno rimontare tre volte dai romagnoli e pareggiano nel primo impegno casalingo di campionato
Pronti, via, e dopo 3 minuti bagna il suo esordio in Primavera con un tocco provvidenziale sul tentativo da distanza ravvicinata di Brigidi, mandando il pallone sulla traversa. Poco da fare sui gol del Cesena, per il resto ordinaria amministrazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA