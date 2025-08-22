fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Inter-Cesena: Humanes, ricordi da punta. Marello da rivedere

inter primavera

Primavera, pagelle Inter-Cesena: Humanes, ricordi da punta. Marello da rivedere

I nerazzurri si fanno rimontare tre volte dai romagnoli e pareggiano nel primo impegno casalingo di campionato
Fabio Alampi Redattore 

Primavera, pagelle Inter-Cesena: Humanes, ricordi da punta. Marello da rivedere- immagine 1

Farronato 6,5

Pronti, via, e dopo 3 minuti bagna il suo esordio in Primavera con un tocco provvidenziale sul tentativo da distanza ravvicinata di Brigidi, mandando il pallone sulla traversa. Poco da fare sui gol del Cesena, per il resto ordinaria amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA