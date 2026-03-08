Taho 6
I nerazzurri ritrovano la vittoria in campionato che mancava da cinque giornate: ancora decisivo El Mahboubi, bentornato Kukulis!
Può far poco sui due gol di Puzzoli, per il resto non deve ricorrere a grandi parate.
Della Mora 6
Si preoccupa di tenere la zona di competenza senza sganciarsi troppo in avanti.
Bovio 6,5
Non si tira indietro quando c'è da duellare con un avversario fisico come Jallow.
Maye 6,5
Altri minuti importanti dopo la lunga assenza, cresce con il passare dei minuti ed è sicuramente un bel segnale. (61' Jakirovic)
Marello 7,5
Tutti i pericoli nascono dal suo piede: nella ripresa alza il suo raggio d'azione e diventa un rebus irrisolvibile per la Fiorentina. Mette sulla testa di Kukulis la palla del momentaneo 1-1, fa partire l'azione del gol di Mancuso, sforna una quantità industriale di cross velenosi.
