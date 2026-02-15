Taho 5
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Inter-Roma: Zouin unica luce, Carbone non trova le contromisure
inter primavera
Primavera, pagelle Inter-Roma: Zouin unica luce, Carbone non trova le contromisure
Prestazione da dimenticare per i nerazzurri, che crollano sotto i colpi dei giallorossi e confermano il periodo no
Grave responsabilità sul gol di Litti.
Ballo 5
Costantemente preso in mezzo nel primo tempo dalle combinazioni tra Almaviva e Litti, non riesce a trovare la soluzione per arginarli.
Bovio 5,5
Gli attaccanti della Roma spuntano da ogni direzione, prova a metterci delle pezze qua e là, ma la missione è troppo ardua anche per lui.
Mackiewicz 5
Inizio shock, si fa ammonire dopo 5 minuti e rischia l'espulsione al 10'. Prova a riprendersi, ma rimane insicuro in tante situazioni. (57' Jakirovic)
Marello 5,5
Meno peggio di altri, ma comunque insufficiente. Rimane un cardine della squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA