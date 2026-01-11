Farronato 6
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Inter-Sassuolo: Della Mora, gioia meritata. Muro Mackiewicz
inter primavera
Primavera, pagelle Inter-Sassuolo: Della Mora, gioia meritata. Muro Mackiewicz
Il terzino destro nerazzurro conferma l'ottimo momento di forma e si dimostra una spina nel fianco per gli avversari
Non chiudeva una partita senza subire gol dalla vittoria nel derby contro il Milan del 30 novembre, e nel finale si rende protagonista di una bella parata. Sbaglia però qualche rilancio di troppo con i piedi, il Sassuolo per sua fortuna non ne approfitta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA