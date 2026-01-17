Farronato 5
Primavera, pagelle Juventus-Inter: Farronato, errore decisivo. Mancuso e Mosconi ci provano
Il portiere nerazzurro condanna i suoi alla sconfitta. Bene Marello a sinistra, Iddrissou lontano dai suoi standard
La parata in apertura sul colpo di testa di Vallana è da applausi, ma la lettura sbagliata che porta al gol del vantaggio della Juventus cambia di fatto la partita. Un errore grave e, per certi versi, inspiegabile.
