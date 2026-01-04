Farronato 4,5
Pessima prestazione da parte dei nerazzurri di Carbone, forse la peggiore della stagione: poco da salvare, tanto da correggere
Giornata da dimenticare. Insiste colpevolmente sulla costruzione dal basso fin dentro l'area piccola e, dopo qualche rischio enorme, viene punito da Kovac. Da matita rossa l'erroraccio che porta al terzo gol del Lecce.
