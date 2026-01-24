fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Milan-Inter: Mancuso imprescindibile, El Mahboubi cambia la partita

I nerazzurri evitano la sconfitta nel derby grazie ai cambi nella ripresa, ma rimane la prestazione per larghi tratti insufficiente
Taho 6

Di nuovo in campo dopo due mesi, può forse fare qualcosina in più sui due gol del Milan ma non ha colpe evidenti. Non sbaglia quando chiamato in causa.

