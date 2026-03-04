fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Parma-Inter: El Mahboubi non può star fuori, Taho decisivo

inter primavera

Primavera, pagelle Parma-Inter: El Mahboubi non può star fuori, Taho decisivo

Prestazione opaca per i nerazzurri, che non riescono a pungere gli avversari nemmeno quando si ritrovano in superiorità numerica
Fabio Alampi Redattore 

Primavera, pagelle Parma-Inter: El Mahboubi non può star fuori, Taho decisivo- immagine 1

Taho 7

Una sola parata, ma decisiva, quando manda sulla traversa la punizione di Mikolajewski.

Della Mora 6

Si vede pochissimo in fase di spinta, anche quando avrebbe potuto osare di più. Poche sbavature dietro.

Bovio 6

Mikolajewski è un brutto cliente, se la cava come può.

Jakirovic 5

Un'altra prestazione incerta: ammonito dopo pochi minuti per un'entrata fuori luogo a centrocampo, si fa spesso bruciare sul breve e non appare sicuro. Deve ancora ambientarsi con la nuova realtà.

Maye 6

Di nuovo titolare dopo più di 3 mesi, si piazza sulla sinistra e deve fare i conti con il pimpante Cardinali: necessariamente non brillante fisicamente, lo contiene come può con esperienza e fisico. (46' Marello)

© RIPRODUZIONE RISERVATA