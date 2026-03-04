Taho 7
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, pagelle Parma-Inter: El Mahboubi non può star fuori, Taho decisivo
inter primavera
Primavera, pagelle Parma-Inter: El Mahboubi non può star fuori, Taho decisivo
Prestazione opaca per i nerazzurri, che non riescono a pungere gli avversari nemmeno quando si ritrovano in superiorità numerica
Una sola parata, ma decisiva, quando manda sulla traversa la punizione di Mikolajewski.
Della Mora 6
Si vede pochissimo in fase di spinta, anche quando avrebbe potuto osare di più. Poche sbavature dietro.
Bovio 6
Mikolajewski è un brutto cliente, se la cava come può.
Jakirovic 5
Un'altra prestazione incerta: ammonito dopo pochi minuti per un'entrata fuori luogo a centrocampo, si fa spesso bruciare sul breve e non appare sicuro. Deve ancora ambientarsi con la nuova realtà.
Maye 6
Di nuovo titolare dopo più di 3 mesi, si piazza sulla sinistra e deve fare i conti con il pimpante Cardinali: necessariamente non brillante fisicamente, lo contiene come può con esperienza e fisico. (46' Marello)
© RIPRODUZIONE RISERVATA