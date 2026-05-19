FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, la top 11 della stagione 2025/26: Inter rappresentata da Marello

inter primavera

Primavera, la top 11 della stagione 2025/26: Inter rappresentata da Marello

Primavera, la top 11 della stagione 2025/26: Inter rappresentata da Marello - immagine 1
L'esterno sinistro nerazzurro, punto di forza della formazione allenata da Carbone, è stato premiato come miglior difensore del campionato
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In attesa dei verdetti finali della stagione, Sportitalia ha reso nota la top 11 del campionato Primavera in occasione della cerimonia dei Primavera Best Awards 2025/26. L'Inter è rappresentata da Mattia Marello, esterno sinistro classe 2008, arrivato la scorsa estate dall'Udinese e da subito punto di forza della formazione allenata da Benito Carbone.

Primavera, la top 11 della stagione 2025/26: Inter rappresentata da Marello- immagine 2
Getty Images

La top 11: Anelli (Atalanta, 2008); Drobnic (Parma, 2007), Carrascosa (Torino, 2008), Terlizzi (Roma, 2007), Marello (Inter, 2008); Leone (Juventus, 2007), Montenegro (Fiorentina, 2007), Pandolfi (Milan, 2008); Kulla (Sassuolo, 2008), Galvagno (Cesena, 2007), Lo Monaco (Bologna, 2008).

Allenatore: Galloppa (Fiorentina).

Rivelazione: Arena (Roma, 2009).

Gol più bello: Costabile (Sassuolo, 2008) contro il Torino.

Capocannoniere: Esteban (Lecce, 2006).

Miglior responsabile settore giovanile: Mattia Notari (Parma).

Leggi anche
Primavera, stabilite le date dei playoff: ecco quando si giocherà Cesena-Inter
Carbone: “Felice e orgoglioso per lo staff e per i miei ragazzi. Ora testa ai playoff”

© RIPRODUZIONE RISERVATA