Primavera, la top 11 della stagione 2025/26: Inter rappresentata da Marello

L'esterno sinistro nerazzurro, punto di forza della formazione allenata da Carbone, è stato premiato come miglior difensore del campionato

In attesa dei verdetti finali della stagione, Sportitalia ha reso nota la top 11 del campionato Primavera in occasione della cerimonia dei Primavera Best Awards 2025/26. L'Inter è rappresentata da Mattia Marello, esterno sinistro classe 2008, arrivato la scorsa estate dall'Udinese e da subito punto di forza della formazione allenata da Benito Carbone.