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inter primavera
Primavera, la top 11 della stagione 2025/26: Inter rappresentata da Marello
In attesa dei verdetti finali della stagione, Sportitalia ha reso nota la top 11 del campionato Primavera in occasione della cerimonia dei Primavera Best Awards 2025/26. L'Inter è rappresentata da Mattia Marello, esterno sinistro classe 2008, arrivato la scorsa estate dall'Udinese e da subito punto di forza della formazione allenata da Benito Carbone.
La top 11: Anelli (Atalanta, 2008); Drobnic (Parma, 2007), Carrascosa (Torino, 2008), Terlizzi (Roma, 2007), Marello (Inter, 2008); Leone (Juventus, 2007), Montenegro (Fiorentina, 2007), Pandolfi (Milan, 2008); Kulla (Sassuolo, 2008), Galvagno (Cesena, 2007), Lo Monaco (Bologna, 2008).
Allenatore: Galloppa (Fiorentina).
Rivelazione: Arena (Roma, 2009).
Gol più bello: Costabile (Sassuolo, 2008) contro il Torino.
Capocannoniere: Esteban (Lecce, 2006).
Miglior responsabile settore giovanile: Mattia Notari (Parma).
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