Con la sua doppietta contro il Lille ha trascinato l'Inter agli ottavi di finale di Youth League, dove i nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco. Matteo Spinaccè è uno dei protagonisti della Primavera interista: attaccante classe 2006, in questa stagione si sta mettendo in luce sia sotto porta che dal punto di vista del lavoro per la squadra. La Gazzetta dello Sport illustra i piani per il suo futuro: "Il ragazzo con la 9 è un habituè dei gol d'autore. Matteo Spinaccè ha afferrato il mondo nerazzurro, se l'è caricato su spalle rese zuppe dal diluvio e ha detto "ok, ora vi porto agli ottavi". L'ha fatto con una doppietta nell'Europa dei baby stendendo il Lilla a modo suo".