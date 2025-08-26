fcinter1908 inter primavera news inter primavera Supercoppa Primavera, pagelle Inter-Cagliari: Lavelli riparte da dove aveva lasciato, Zouin cambia la partita

I nerazzurri vincono grazie ai due subentrati, che cambiano il corso della gara e regalano il primo trofeo a Carbone
Fabio Alampi 

Taho 6

Riscatta l'erroraccio sul primo gol del Cagliari il senso di generale insicurezza parando il rigore di Liteta che mette sui binari giusti per l'Inter la contesa.

