Youth League, i convocati del Betis per l’ottavo di finale contro l’Inter

Il club spagnolo affronterà domani i nerazzurri di Carbone negli ottavi di finale: calcio di inizio alle 14
Fabio Alampi Redattore 

Vigilia europea anche per l'Inter Primavera, che domani affronta il Betis negli ottavi di finale di Youth League. Il club spagnolo ha dirmato la lista dei 20 convocati: presente anche Rodrigo Marina, pericolo pubblico numero uno, autore di 8 reti in 5 partite.

I convocati:

1 Bruno Klimek, 3 De Roa, 4 Cuevas, 6 Marcos Mora, 7 A. Gonzalez, 8 Rica, 9 Rodrigo Marina, 10 Enzo Fierro, 11 Ruben De Sa, 15 Emmanuel, 16 Migue Romero, 17 Morante, 19 Cayetano, 20 Alberto De Haro, 21 Corralejo, 22 Rafa Oya, 23 Kenta, 28 Nikita, 29 Curro Macias, 31 Yan.

