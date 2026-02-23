FC Inter 1908
inter primavera

Youth League, domani Inter-Betis: orario, regolamento e dove vederla in tv

inter primavera

Youth League, domani Inter-Betis: orario, regolamento e dove vederla in tv

Ottavi di finale per i nerazzurri di Carbone, che nel turno precedente hanno avuto la meglio sui tedeschi del Colonia
Fabio Alampi 

Dopo aver superato il Colonia per 3-1 nei sedicesimi di finale, l'Under 20 di Benito Carbone è stata tra le protagoniste del sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Youth League 2025-2026.

Youth League, domani Inter-Betis: orario, regolamento e dove vederla in tv- immagine 2
L'urna di Nyon ha stabilito che i nerazzurri si giocheranno l'accesso ai quarti di finale della competizione contro gli spagnoli del Real Betis: la qualificazione verrà decisa in gara secca, a Milano il 24 febbraio alle ore 14.

Youth League, domani Inter-Betis: orario, regolamento e dove vederla in tv- immagine 3
Il match, in programma al KONAMI Football Centre, verrà trasmesso in diretta su Inter TV, inter.it e sull'app ufficiale del Club.

(inter.it)

